[VIDEO] En Castilla se divirtieron con un resbaladero gigante

Es viral en redes un video en el que se ve a un grupo de ciudadanos felices disfrutando de un resbaladero que ellos mismos se ingeniaron.

Video tomado de: Yo amo a Medellín

Utilizaron un plástico, agua y jabón para vivir un rato de verdad divertido, aprovecharon que estaban junto a una ‘loma’ y desde lo más alto se deslizaron.

El video publicado por la cuenta de Instagram ‘Yo amo de Medellín’, fue grabado en Castilla, comuna 5 de Medellín. En la grabación se observaba incluso personas haciendo fila para también disfrutar del ingenioso entretenimiento.

Al publicar el video, escribieron, «en Medellín no se necesitan lujos y excentricidades para ser feliz, con la actitud y alegría de la gente basta para disfrutar la vida».

La ocurrente diversión fue aplaudida por cibernautas que no se guardaron los halagos, algunos escribieron: «eso es vivir la vida en comunidad, ahí no vale nada, ni el ‘duro’ del barrio ni el ‘chirrete’ de la esquina, ni la chismosa de la cuadra, que bueno es vivir así», «este es mi país Colombia. Mi Medellín no es sólo violencia, tenemos gente que busca como vivir una vida en comunidad y disfrutar de la vida», «está buenísimo. Ahí nos damos cuenta que la gente para divertirse no necesita mucho».

