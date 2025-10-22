Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    • ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional
    Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Once Caldas por el paso a la semifinal de la Copa BetPlay. Foto. Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    Resumen: El joven portero de Atlético Nacional, Luis Marquínez, fue excluido de la convocatoria para el partido de Copa BetPlay contra Once Caldas, una decisión que se considera técnica tras sus errores en el juego anterior contra Deportivo Pasto. El técnico Diego Arias optó por convocar a David Ospina y Harlen Castillo como guardametas, junto a una lista de jugadores que incluye a figuras como William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Facundo Batista, entre otros, para el encuentro que se disputará el miércoles 22 de octubre en el Atanasio Girardot.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de los claros errores de Luis Marquínez en el juego contra Deportivo Pasto, en el que Atlético Nacional, anuncia convocados para enfrentar a Once Caldas sin su presencia.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El guardameta, que muchos proyectan como el futuro dueño del arco verdolaga, no tuvo sus mejores reacciones contra Pasto y después de estar siendo titular, ahora no fue convocado.

    La decisión de no llamar a Marquínez es claramente técnica, teniendo en cuenta que no aparece en el reporte médico, que no ha cambiado en relación con el de la semana pasada.

    Diego Arias, el técnico verdolaga, llamó a David Ospina, Harlen Castillo, William Tesillo, Royer Caicedo y Simón García.

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    Asimismo fueron convocados Andrés Felipe Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar, Camilo Cándido, Élkin Rivero y Jorman Campuzano.

    También están convocados Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá, Edwin Cardona y Andy Batioja.

    Finalmente, Arias llamó a Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Dairon Asprilla y Facundo Batista.

    El juego por la Copa BetPlay será en la tarde noche de este miércoles, 22 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    «Nunca he estado tan cerca»: Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional

    Atlético Nacional quiere que los hinchas del DIM vayan al clásico: ya presentaron apelación a la sanción de la tribuna norte

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    «Nunca he estado tan cerca»: Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional

    «Nunca he estado tan cerca»: Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]