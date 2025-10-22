Luego de los claros errores de Luis Marquínez en el juego contra Deportivo Pasto, en el que Atlético Nacional, anuncia convocados para enfrentar a Once Caldas sin su presencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El guardameta, que muchos proyectan como el futuro dueño del arco verdolaga, no tuvo sus mejores reacciones contra Pasto y después de estar siendo titular, ahora no fue convocado.

La decisión de no llamar a Marquínez es claramente técnica, teniendo en cuenta que no aparece en el reporte médico, que no ha cambiado en relación con el de la semana pasada.

Diego Arias, el técnico verdolaga, llamó a David Ospina, Harlen Castillo, William Tesillo, Royer Caicedo y Simón García.

¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

Asimismo fueron convocados Andrés Felipe Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar, Camilo Cándido, Élkin Rivero y Jorman Campuzano.

También están convocados Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá, Edwin Cardona y Andy Batioja.

Finalmente, Arias llamó a Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Dairon Asprilla y Facundo Batista.

El juego por la Copa BetPlay será en la tarde noche de este miércoles, 22 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot.

Más noticias de Atlético Nacional