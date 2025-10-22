¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

Resumen: El joven portero de Atlético Nacional, Luis Marquínez, fue excluido de la convocatoria para el partido de Copa BetPlay contra Once Caldas, una decisión que se considera técnica tras sus errores en el juego anterior contra Deportivo Pasto. El técnico Diego Arias optó por convocar a David Ospina y Harlen Castillo como guardametas, junto a una lista de jugadores que incluye a figuras como William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Facundo Batista, entre otros, para el encuentro que se disputará el miércoles 22 de octubre en el Atanasio Girardot.
Luego de los claros errores de Luis Marquínez en el juego contra Deportivo Pasto, en el que Atlético Nacional, anuncia convocados para enfrentar a Once Caldas sin su presencia.
El guardameta, que muchos proyectan como el futuro dueño del arco verdolaga, no tuvo sus mejores reacciones contra Pasto y después de estar siendo titular, ahora no fue convocado.
La decisión de no llamar a Marquínez es claramente técnica, teniendo en cuenta que no aparece en el reporte médico, que no ha cambiado en relación con el de la semana pasada.
Diego Arias, el técnico verdolaga, llamó a David Ospina, Harlen Castillo, William Tesillo, Royer Caicedo y Simón García.
Asimismo fueron convocados Andrés Felipe Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar, Camilo Cándido, Élkin Rivero y Jorman Campuzano.
También están convocados Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá, Edwin Cardona y Andy Batioja.
Finalmente, Arias llamó a Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Dairon Asprilla y Facundo Batista.
El juego por la Copa BetPlay será en la tarde noche de este miércoles, 22 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot.
HOY EN CASA ⚔️️#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/N6CLDXj7fT
— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 22, 2025
Más noticias de Atlético Nacional
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.