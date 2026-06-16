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    Caso Usaquén: Entrevistas forenses preliminares dan negativo y menor explica lo sucedido en el balcón

    El presidente Gustavo Petro aclaró que el ciudadano estadounidense capturado en Bogotá presuntamente no abusó del menor

    Publicado por: SoloDuque

    Vecinos de Usaquén denunciaron un presunto caso de abuso sexual contra un niño de aproximadamente seis años en un edificio del norte de Bogotá. Tras la alerta ciudadana, el menor fue trasladado a un hospital para su valoración médica y el adulto señalado quedó en poder de la Policía mientras avanzan las investigaciones.
    Fotos: Captura de video
    Caso Usaquén: Entrevistas forenses preliminares dan negativo y menor explica lo sucedido en el balcón

    Resumen: El presidente Gustavo Petro aclaró que el ciudadano estadounidense capturado en Bogotá presuntamente no abusó del menor, sino que lo sacó al balcón para auxiliarlo porque se estaba ahogando con la comida, lo que evidencia un engaño colectivo derivado de imágenes descontextualizadas. A partir de este caso, el mandatario solicitó acabar con la tercerización privada de adopciones en el ICBF

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades avanzan de manera articulada en la investigación del caso que conmocionó al norte de Bogotá el fin de semana, tras la denuncia de la comunidad sobre un presunto caso de abuso sexual infantil en un edificio de la localidad de Usaquén.

    En las últimas horas se activaron de inmediato los protocolos de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría para esclarecer los hechos.

    Primeros resultados y la versión del menor

    Fuentes judiciales confirmaron en primicia a EL TIEMPO detalles clave sobre las primeras indagaciones y las valoraciones a las que fueron sometidos los tres menores rescatados en el lugar:

    Entrevistas forenses negativas: De manera preliminar, las entrevistas forenses practicadas a los niños arrojaron un resultado negativo para abuso sexual.

    La explicación de lo sucedido en el balcón: El niño que aparecía en los videos difundidos en redes sociales ya entregó su versión oficial. Según la alta fuente judicial, el menor relató que se había puesto furioso por un juguete y que el ciudadano extranjero —a quien el niño se refiere como su «padre»— lo único que hizo fue sacarlo al balcón con el objetivo de que se calmara.

    Contexto familiar: De manera paralela, el ICBF informó preliminarmente que el ciudadano extranjero implicado se encuentra actualmente en un proceso legal de adopción de menores junto con su pareja.

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    Próximos pasos judiciales

    A pesar de los primeros indicios, el proceso continúa bajo estricta revisión. Los menores fueron trasladados a un centro hospitalario para la realización de los exámenes periciales pertinentes por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Una vez que se entreguen formalmente estos resultados médicos y técnicos, serán presentados ante el fiscal asignado al caso.

    Dicha autoridad se encargará de realizar los cotejos correspondientes con el fin de determinar la situación jurídica del extranjero y definir si este recupera la libertad o si el proceso toma otro rumbo legal.

    Petro confirma que el hombre no habría abusado del menor

    En una extensa publicación a trave s delas redes sociales, el presidente Gustavo Petro aclaró que el ciudadano estadounidense capturado en Bogotá presuntamente no abusó del menor, sino que lo sacó al balcón para auxiliarlo porque se estaba ahogando con la comida, lo que evidencia un engaño colectivo derivado de imágenes descontextualizadas. A partir de este caso, el mandatario solicitó acabar con la tercerización privada de adopciones en el ICBF.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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