Reprochable caso de matoneo en colegio de Chigorodó

En los últimos días se hizo viral un video en el que un niño es víctima de presunto matoneo, al ser agredido por otro, al interior de un aula de la I.E. Gonzalo Mejía de Chigorodó; la familia del menor solicita a la Institución, intervención para que aclarar la situación y evitar futuras agresiones.

Minuto 30 conversó con uno de los familiares del menor que según el video, fue agredido por unos de sus compañeros, quien relató que los hechos ocurrieron el día 28 de julio, sobre las 12:15 del mediodía

“Los estudiantes estaban haciendo el aseo, cuando un estudiante sin más empieza a agredirlo física y verbalmente, así como se ve en el video que grabó otro alumno. Lo tira al piso cogiéndolo del cuello y dándole patadas en el pecho, lo cual solo es una parte del video ya que él y varios testigos manifiestan que ya lo había agarrado del pelo desprevenido lanzándolo contra la pared, ocasionándole golpes en la cabeza”, cuenta el familiar de uno de los involucrados.

Un tropezón habría desencadenado el supuesto matoneo

Según el relato del menor agredido, él se encontraba jugando ‘cogido’ con un compañero y en medio del juego pasa por el lado del alumno involucrado en la situación, se tropiezan y caen, pero él no le prestó atención.

“Después el niño que lo agredió le dice que se las debe, lo que conllevó a que lo agrediera dentro del salón. Se puede observar que el alumno agresor es más grande, por lo que el niño siendo más pequeño no logra defenderse o evitar la paliza”, manifestó el familiar del menor.

Según lo expresado por la familia, hasta el momento no se han tomado acciones por parte de la institución: “Tienen conocimiento del video, sigue sin tomar alguna medida o ninguna sanción, porque dicen que lo están haciendo acorde a lo estipulado a su manual de convivencia y políticas internas de la institución. Ha sido algo muy traumático porque se siente amedrentado e intimidado por los alumnos y no solo eso también por la familia del niño agresor al punto de no querer ir más a clases”, denunciaron.

Finalmente manifiestan que lo que buscan, no solo es una sanción para el supuesto agresor, sino que se tomen acciones para que esto no se repita.

Minuto 30 contactó a Jhovanny Córdoba, rector de la institución, quien compartió un documento enviado por él, al secretario de Educación de la localidad, José Fabricio Cañizales, donde inicialmente relatan todo lo ocurrido con los alumnos del grado sexto, y mencionan reuniones realizadas con los involucrados, sin embargo, al salir de la última reunión, el jueves 11 de agosto, el menor acusado de la agresión, al parecer habría amenazado a una compañera que dio su versión de los hechos.

Hasta el momento la investigación realizada por la institución no ha arrojado ningún veredicto, ni se han emitido sanciones a los involucrados. Mientras tanto el caso habría sido remitido al Comité de Convivencia.