Resumen: La controversia surgió luego de que la defensa intentara desviar las responsabilidades de los procesados hacia la actual administración distrital

Caso Aguas Vivas: Juez descarta vinculación de Federico Gutiérrez y rechaza estrategia dilatoria de la defensa de Quintero

Minuto30.com .- Un contundente pronunciamiento judicial marcó el desarrollo de las más recientes audiencias por el escándalo de corrupción conocido como el caso ‘Aguas Vivas. La juez a cargo del proceso le asestó un duro revés a la bancada de defensa (vinculada a la administración del exalcalde Daniel Quintero), rechazando lo que se catalogó como una estrategia dilatoria para desviar la atención del caso.

Durante su intervención, la togada dejó claro que el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tiene ninguna vinculación legal en esta investigación penal y exigió a los abogados defensores centrarse en el debate probatorio correspondiente a la etapa procesal.

«No es el escenario para atribuir responsabilidades»

La controversia surgió luego de que la defensa intentara desviar las responsabilidades de los procesados hacia la actual administración distrital. Ante esto, la juez fue categórica al advertir a los abogados que las audiencias preliminares no son el momento procesal para definir culpabilidades.

«A los abogados defensores, que este no es el escenario para definir la responsabilidad penal de los ciudadanos procesados, sino ese juicio oral, donde las partes podrán probar, con pruebas debidamente practicadas con los principios de inmediación y contradicción, los hechos que son alegados», advirtió la juez.

La desvinculación de Federico Gutiérrez

Uno de los puntos más álgidos del pronunciamiento fue la aclaración sobre la situación jurídica del actual mandatario local. La juez desestimó los señalamientos de la bancada de la defensa, asegurando que carecen de todo sustento probatorio:

«Tampoco es el escenario para atribuir responsabilidad penal al actual alcalde de Medellín, dado que Federico Gutiérrez no se encuentra siendo investigado en esta causa penal»

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La juez añadió que, si la estrategia defensiva consiste en intentar trasladar la responsabilidad penal a Gutiérrez y a su administración, «esto deberá probarse en debida forma en el escenario idóneo con los mecanismos que el legislador ha contemplado para tal efecto».

De igual forma, la funcionaria judicial reiteró que no se acreditó en ningún momento que el actual alcalde esté vinculado a un proceso penal por los hechos investigados en el caso Aguas Vivas.

Protección a los derechos de las víctimas

Finalmente, la administradora de justicia rechazó de tajo la petición de la defensa argumentando que avalar afirmaciones sin respaldo probatorio iría en contravía de las garantías procesales.

Según la juez, aceptar esa postura dilatoria estaría «limitando la participación de la postulada víctima en el proceso penal y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación». Con esta decisión, el proceso continúa su curso hacia la etapa de juicio oral, donde los verdaderos procesados deberán responder por el presunto entramado de corrupción.