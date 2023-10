Casillas: «Todo lo que sea la RFEF no es algo que yo esté valorando»

Madrid, 10 oct (EFE).- Iker Casillas, exjugador del Real Madrid y de la selección española de fútbol, expresó que actualmente lo que hace la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "no le compete", porque aunque en su día se presentó como candidato a presidente, ahora "es una cosa que ya no está" en su cabeza.

"En su día me presenté y tuve que decidir que no seguía adelante. Todo lo que sea la RFEF no es algo que yo esté valorando", aseguró Casillas, que tuvo intención de presentarse a las elecciones a la presidencia de este organismo en 2020, aunque finalmente no lo hizo.

El ex guardameta, campeón del mundo en 2010 en Sudáfrica y de dos Eurocopas (2008 y 2012), acudió este martes en Madrid al evento de presentación del acuerdo entre Wayra, SportBoost y Gasol16 Ventures para potenciar a las startups del ámbito del deporte, la salud y la nutrición.

Cuestionado sobre las tecnologías que aplicaría si fuese presidente de la RFEF, Casillas respondió que las cosas que pudiese hacer "en base a la tecnología y todo lo que hace la RFEF" no le "competen".

Iker Casillas descartó presentarse a las elecciones presidenciales que la RFEF celebró en septiembre de 2020, meses después del inicio de la pandemia, en las que Luis Rubiales concurrió como candidato único y fue reelegido tras haber llegado al cargo en mayo de 2018.

"La excepcional situación social, económica y sanitaria hace que las selecciones pasen a un segundo plano", afirmó Casillas en junio de 2020, cuando confirmó que no iba a presentarse a los comicios.

