    ¡Casi se mata! Jugador puso en riesgo su vida por celebrar un gol
    El futbolista Patson Daka casi pierde la vida tras sufrir una grave caída al celebrar un gol en la Copa Africana. Fotos: Tomadas de video / Créditos al autor
    Resumen: Lo que debió ser un festejo heroico estuvo a punto de terminar en tragedia cuando el delantero de Zambia, Patson Daka, sufrió una aparatosa caída sobre su cuello tras intentar una voltereta para celebrar el gol del empate ante Malí. La peligrosidad de la maniobra obligó al árbitro a solicitar asistencia médica inmediata, provocando un momento de máxima tensión en la Copa Africana ante el temor de una lesión fatal. Afortunadamente, el jugador logró recuperarse del impacto, dejando una impactante lección sobre los riesgos innecesarios de las acrobacias en el terreno de juego.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El delantero de la selección de Zambia, Patson Daka, protagonizó un momento de máxima tensión durante el cierre del encuentro frente a Malí en la Copa Africana.

    Tras anotar el gol del empate en los últimos segundos del partido, la euforia se transformó rápidamente en pánico cuando el jugador decidió celebrar con una arriesgada voltereta que terminó de la peor manera.

    Al realizar la maniobra, Daka perdió el control y sufrió una aparatosa caída que impactó directamente sobre su cuello.

    La gravedad del impacto fue evidente de inmediato, lo que llevó al árbitro a detener el juego de forma fulminante para solicitar atención médica urgente.

    Mientras sus compañeros y la afición observaban con angustia, el cuerpo médico ingresó al campo para estabilizar al futbolista, quien permaneció tendido sobre el césped con claros signos de dolor.

    La celebración, que buscaba sellar una gesta deportiva, estuvo a punto de convertirse en una tragedia personal por la peligrosidad del movimiento.

    Por fortuna, tras varios minutos de incertidumbre y una revisión exhaustiva, el jugador logró recuperarse del golpe, evitando una lesión que pudo haber sido fatal o poner fin a su carrera profesional.

    Aunque el susto terminó sin consecuencias permanentes, el incidente ha reabierto el debate sobre los límites de los festejos en el fútbol.

    Seguramente, después de haber puesto en riesgo su vida, Daka lo pensará dos veces antes de intentar una pirueta similar en el futuro.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

