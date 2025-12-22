El delantero de la selección de Zambia, Patson Daka, protagonizó un momento de máxima tensión durante el cierre del encuentro frente a Malí en la Copa Africana.

Tras anotar el gol del empate en los últimos segundos del partido, la euforia se transformó rápidamente en pánico cuando el jugador decidió celebrar con una arriesgada voltereta que terminó de la peor manera.

Al realizar la maniobra, Daka perdió el control y sufrió una aparatosa caída que impactó directamente sobre su cuello.

La gravedad del impacto fue evidente de inmediato, lo que llevó al árbitro a detener el juego de forma fulminante para solicitar atención médica urgente.

¡Casi se mata! Jugador puso en riesgo su vida por celebrar un gol

Mientras sus compañeros y la afición observaban con angustia, el cuerpo médico ingresó al campo para estabilizar al futbolista, quien permaneció tendido sobre el césped con claros signos de dolor.

La celebración, que buscaba sellar una gesta deportiva, estuvo a punto de convertirse en una tragedia personal por la peligrosidad del movimiento.

Por fortuna, tras varios minutos de incertidumbre y una revisión exhaustiva, el jugador logró recuperarse del golpe, evitando una lesión que pudo haber sido fatal o poner fin a su carrera profesional.

Aunque el susto terminó sin consecuencias permanentes, el incidente ha reabierto el debate sobre los límites de los festejos en el fútbol.

Seguramente, después de haber puesto en riesgo su vida, Daka lo pensará dos veces antes de intentar una pirueta similar en el futuro.

Patson Daka, delantero del Leicester y de la selección Zambia intentó celebrar con una voltereta su tanto en la Copa Africana vs Malí. Sin embargo el truco no salió muy bien y ahora se hará exámenes para descartar una lesión de cuello. No se puede creerpic.twitter.com/eA0hEIM5Z4 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) December 22, 2025

