¡Casi la pisa un carro! Perrita fue encontada en la vía a Machado ¿Es suya o la quiere adoptar?

Minuto30.com .- Una pequeña vida se salvó de milagro este viernes en el norte del Valle de Aburrá. Gracias a la pericia y el buen corazón de unos ciudadanos, una perrita fue rescatada en la vía principal de Machado, justo en el momento en que estuvo a punto de ser atropellada por el intenso tráfico de la zona.

Quienes la pusieron a salvo describen a la perrita como extremadamente tierna, educada y dócil, señales claras de que vivía en un hogar donde era bien tratada. Es posible que se haya escapado o desorientado en medio de las recientes festividades.

¿Es suya o desea adoptarla?

Los rescatistas han manifestado que el objetivo principal es que la perrita regrese con sus dueños originales. Sin embargo, en caso de que no aparezca su familia, se buscará para ella un hogar responsable donde pueda seguir recibiendo el cariño que demuestra tener.

Si usted la reconoce, sabe de quién es, o está interesado en brindarle una oportunidad de vida a través de la adopción, por favor comuníquese de inmediato:

WhatsApp de contacto: 314 651 61 65

Compartir esta información en grupos de vecinos de Bello y Copacabana es fundamental para que esta historia tenga un final feliz. ¡Ayúdanos a que no vuelva a las calles!