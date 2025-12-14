Menú Últimas noticias
    ¡Casi la pisa un carro! Perrita asustada por la pólvora hallada en el noroccidente de Medellín

    Se encuentra visiblemente asustada por la pólvora y ha estado en riesgo de ser atropellada por los vehículos.

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Una perrita ha sido encontrada sola y asustada en el sector del barrio EFE Gómez, en la noche de hoy, 13 de diciembre de 2025.

    La mascota deambulaba la noche del sábado a eso de las 9:20 p.m. en el noroccidnete de Medellín, en la entrada principal del barrio Francisco Gómez, cerca de “Pachito.

    Si usted reconoce a esta perrita o sabe quién es su dueño, por favor, comuníquese de inmediato. La persona que la encontró está protegiéndola mientras se localiza a su familia. Escriba al whatsapp 300 712 9817

    ¡Ayude a esta perrita a regresar a su hogar antes de que se pierda o sufra un accidente!

