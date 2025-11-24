Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Casi cinco meses sin saber nada de Karen Daiana: la menor de 15 años se perdió en Medellín

Minuto30.com .- Una alerta de búsqueda ha sido emitida para localizar a la adolescente Karen Daiana Pino González, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecida en Medellín desde el 1 de julio de 2025.

Karen Daiana es de contextura delgada, piel trigueña y tiene una estatura aproximada de 156 centímetros. Su cabello es negro, liso y largo, y sus ojos son de color negro.

Se pide a la comunidad que cualquier información relevante sobre su paradero sea entregada de inmediato a las autoridades, dado el tiempo transcurrido desde su desaparición.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos, solicita a la comunidad reportar cualquier información que pueda conducir a su localización.

Las líneas de contacto son: teléfono fijo 604–59031038, extensión 41972, y el celular 3185322767.

