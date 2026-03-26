Resumen: El material probatorio da cuenta de que Orozco Trujillo tuvo más de 670 comunicaciones con el detenido articulador de la estructura delictiva, en las que habría dado información de sus clientes.

Casa por cárcel para empleada bancaria que entregaba información a presos de La Dorada para extorsionar

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a quien sería el principal enlace de una red delincuencial dedicada a la denominada extorsión carcelaria. Se trata de Queila Maryuri Orozco Trujillo, la empleada de un banco de La Dorada (Caldas) señalada de suministrar información relevante sobre potenciales víctimas.

La mujer presuntamente entregaba datos de los clientes de la sucursal en la que trabajaba a integrantes del grupo ilegal, que permanecían privados de la libertad en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana. Con los detalles que recibían suplantaban a las personas y tramitaban créditos a su nombre.

Posteriormente, la empleada bancaria, al parecer, alertaba al cabecilla de la red sobre el momento exacto en el que el dinero solicitado era desembolsado a la cuenta del usuario financiero. De tal manera que era contactado inmediatamente vía telefónica e intimidado en medio de extorsiones.

El material probatorio da cuenta de que Orozco Trujillo tuvo más de 670 comunicaciones con el detenido articulador de la estructura delictiva, en las que habría dado información de sus clientes.

Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.

La procesada no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de domicilio.