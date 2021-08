Marcela Quiceno, esposa del futbolista Alex Mejía, denunció que los amigos de los ajeno entraron a su casa a robar, ubicada en Calarcá, Quindío.

«Anoche fuimos víctimas de ladrones, a mi papá me lo amarraron, se me llevaron todo, además de los daños que le hicieron a la casa. Me duele el alma por lo que tuvieron que pasar mi papá y Martín, no tengo palabras para expresar el dolor, al menos respetaron la vida de y después apareció la perrita», explicó Quiceno, mientras que Alex Mejía está en Bogotá trabajando en su adaptación con Independiente Santa Fe.

De acuerdo con Noticias Caracol, los delincuentes habrían amordazado al suegro del futbolista Alex Mejía.

Así quedó la casa del futbolista Alex Mejía:

Marcela Quiceno, esposa de Alexander Mejía, denunció que robaron en su casa en Armenia. Entre las cosas que se llevaron los ladrones, está la camiseta de Nacional campeón de Libertadores. 😡😤 pic.twitter.com/7vP3NTPxgt — Gianmarco Sotelo (@GianmarcoSotelo) August 1, 2021