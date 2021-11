¡Prometen no defraudar! Lo que se sabe del final de la Casa de Papel, que cada vez está más cerca

Cinco episodios que no defraudarán. Así aseguran que será el cierre de la serie los protagonistas de “La casa de papel”, cuando faltan poco más de dos semanas para que se emita la segunda parte de la temporada final de una de las producciones más exitosas en la historia de la plataforma Netflix.

“Sabemos que no va a defraudar a los fanáticos de la serie, que les va a encantar. Es muy potente lo que se viene”, promete el actor argentino Rodrigo de la Serna, que interpreta a Palermo en la serie, en un vídeo corto del “making of” que fue publicado este miércoles.

El próximo día 3 de diciembre llegará a la plataforma la segunda parte de la quinta entrega de la saga, que para Álvaro Morte “El profesor” está “repleta de una tensión absoluta”.

Este martes, Netflix anunció precisamente que “La casa de papel” es una de las producciones más vistas en la historia de la plataforma, la segunda de habla no inglesa, detrás de la coreana “El juego del calamar”.

Junto con el “making of”, Netflix presenta también el póster oficial de los cinco últimos episodios, donde aparecen los protagonistas en posición de ataque.

Y es que todo son contratiempos para la banda. En los cinco últimos episodios estrenados en septiembre, Tokio (Úrsula Corberó) ha muerto y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España.

En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiese el gran error de su vida.

Para leer más noticias de entretenimiento, ingrese aquí.

Ponte el mono rojo y la máscara de Dalí una vez más. La última temporada se estrena el 3 de diciembre.

Put on your red jumpsuit and Dali mask, one last time. The final season launches on December 3.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/KfzRvPo0To

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 17, 2021