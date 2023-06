FOTOS Y VIDEO. ¡Se puede alquilar! Así es la ‘mágica’ casa Barbie que apareció en Malibú

La Casa de Ensueño Malibú de Barbie volverá a estar disponible para su reserva el próximo 17 de julio en la plataforma de la compañía Airbnb a partir de las diez de la mañana.

Desde la plataforma de alquileres explica que solo pondrán a disposición del público dos estancias individuales de una noche para hasta dos huéspedes cada una, el 21 y el 22 de julio de 2023.

Pero para ser uno de los afortunados que consiga este alojamiento gratis, primero es necesario registrarse en la web de Airbnb. Sin embargo, los ganadores tendrán que costearse el transporte de ida y vuelta hasta allí.

De acuerdo con los carteles promocionales de la película, Ken será quien entregue las llaves de la casa de Barbie.

you guessed it…

the barbie malibu dreamhouse is back on airbnb—but this time, it’s ken-ified

everyone in barbie land can request to book this stay on july 17 at 10am PT: https://t.co/ux6FxeFkFb pic.twitter.com/MvCemFMjhU

— Airbnb (@Airbnb) June 26, 2023