Las cartas con las que los militares presos en Haití cuentan las torturas que han recibido

Por medio de algunas cartas, los militares que están presos en Haití, sindicados de asesinar al presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio, le han contado a sus familiares las torturas a las que han sido sometidos.

En las misivas, conocidas por El Tiempo, uno de ellos indicó: «he sido torturado y los muchachos también. Nos han arrancado las uñas, quemado con ácido, puñaladas, golpes y demás. No quisiera contarles esto, pero es la realidad. Tienen que denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presionar al gobierno colombiano para nuestra repatriación».

Los militares, que están recluidos en la cárcel de Puerto Príncipe, hacen llamados a sus familiares, buscando que se les cumpla con el debido proceso y con los derechos humanos, que aseguran han sido vulnerados.

«Solo recibimos una comida al día y dormimos entre excremento humano, ratas y cucarachas”, dijo uno de los capturados, agregando que llevan «dos meses en prisión, no hemos hablado con ningún abogado (…) no tenemos debido proceso y no tendremos un juicio justo».

Colombianos en Haití tuvieron hasta que defecar amarrados con otro compañero

Otra de las cartas a las que tuvo conocimiento El Tiempo revelan cómo fueron los primeros días tras la captura:» Nos llevaron a una prisión, duramos 26 días amarrados. Unos solos, otros de a dos, Así íbamos al baño, así comíamos. A veces nos bañábamos y solo iba al baño cuando ellos (los guardianes) querían».

Ante este panorama, los militares encerrados en Haití piden la intervención de otro país, y por ejemplo, les gustaría ser juzgados en Estados Unidos, con el fin de recibir el debido proceso, y que se les respeten los derechos.

Para leer más noticias de Colombia, ingrese aquí.

#LoUltimo – ex militares en Haití aseguran que están siendo torturados. @lafm revela segmento de una de las cartas que han enviado a sus familiares pic.twitter.com/vkpY5nHUuk — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) August 26, 2021