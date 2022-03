FOTOS: Cartagena se consolida como un puerto de cruceros

in

Bogotá, 10 mar (EFE).- La ciudad caribeña de Cartagena de Indias se «consolida como puerto de cruceros» con la llegada y retorno de dos importante navíos que desembarcaron, a su paso por Colombia, a 2.400 pasajeros, según afirmaron este miércoles las autoridades.

Por primera vez, la ciudad caribeña recibió este miércoles al Ruby Princess, un barco de Princess Cruises, y también retornó al puerto el Disney Wonder de la compañía Disney Cruise Line, lo que demuestra que «la reactivación de la industria de cruceros sigue avanzando en Colombia», según afirmó en un acto de bienvenida en la terminal de cruceros la presidenta del estatal ProColombia, Flavia Santoro.

Según las estimaciones, en estos dos cruceros llegaron 2.400 pasajeros que se podrían gastar una media de 125 dólares en su paso por Cartagena, lo que dejará «un impacto económico de 300.000 dólares, lo que se traduce en más oportunidades para el sector turismo de la ciudad», apuntó Santoro.

La presidenta de la agencia de promoción estatal manifestó que «estas son claras señales de que el turismo internacional hacia Colombia está avanzando de la reactivación al crecimiento».

Durante la temporada de cruceros 2021-2022, que arrancó el pasado agosto, Cartagena de Indias ha sido visitada por 47 barcos, y se han recibido 37.637 pasajeros en tránsito y 30.545 tripulantes; esta operación ha permitido ingresos por 6,9 millones de dólares.

Además, el sector turístico de la ciudad espera que en lo que resta de la temporada se den 82 recaladas más.

TURISMO EN CRECIMIENTO

La presidenta de ProColombia explicó que «el turismo hacia nuestro país está en aumento, a la luz de los resultados más recientes. Incluso, para el primer semestre de este año ya se han registrado más de 200.000 reservas aéreas internacionales, 48 % de ellas de Estados Unidos, Chile y Argentina».

El viceministro de Turismo, Ricardo Galindo, dijo que el crecimiento del turismo en Colombia «es prueba de la confianza de los inversionistas en el país, donde se han logrado grandes avances en reactivación, crecimiento económico y alto potencial de desarrollo».

«Es gracias a lugares como Cartagena que somos un centro de atracción para el turismo mundial», añadió.

Durante la pasada feria de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), la compañía Royal Caribbean anunció que para su operación de 2023–2024 Cartagena de Indias volverá a ser puerto de embarque.

La naviera explicó que se trata de «La vuelta a Latinoamérica» que operarán con su crucero Rhapsody of the Seas con un itinerario de aventuras al Caribe, Latinoamérica y el Canal de Panamá que no requerirá de visa estadounidense.