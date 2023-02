FOTOS: Cartagena recuerda asesinato de 4 mujeres hace 20 años en la Torre del Reloj

in

Cartagena (Colombia), 10 feb (EFE).- Con proclamas, cantos y otras actividades artísticas, Cartagena de Indias conmemoró este viernes el vigésimo aniversario del asesinato a manos de sicarios de cuatro mujeres que ejercían la prostitución en la Torre del Reloj, monumento turístico de la ciudad.

El múltiple asesinato ocurrió hacia la medianoche del 13 de febrero de 2003 cuando cuatro mujeres que estaban sentadas conversando en una banca al lado de la Torre del Reloj fueron atacadas a tiros por sicarios.

Las víctimas fueron Betsabit Espitia, de 27 años; Lourdes Lara, de 20; Ofelia Correa y Heidy Smith, ambas de 17 años.

El alcalde de la ciudad, William Dau, que asistió al acto de hoy, pidió que este crimen que denominó como «la masacre de la Torre del Reloj» no quede en la impunidad y sea declarado por la Fiscalía «como un delito de lesa humanidad para que no prescriba y el culpable vaya a la cárcel».

La coordinadora en Cartagena de la Fundación Empodérame, Catic Revelo, que ayuda a quienes se dedican a la prostitución, dijo a EFE que con el acto de hoy buscan «rechazar la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la trata de personas».

Con la Torre del Reloj como marco, mujeres escenificaron la violencia contra ellas e interpretaron la canción «Sin miedo», de la compositora Vivir Quintana.

«Destacamos el caso de estas cuatro chicas porque queremos que no quede en el olvido porque ahí hay algunas situaciones que no se han resuelto, pero también queremos que se acabe definitivamente cualquier acto de violencia contra la mujer», dijo Revelo.

El 5 de julio de 2022 la Comisión de la Verdad dijo en un acto público de reconocimiento que las cuatro mujeres habían sido asesinadas durante el conflicto armado colombiano en medio de «una supuesta campaña de limpieza social a manos de paramilitares».

Génesis Gutiérrez, integrante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena, dijo a EFE que la gran dificultad que hay en la ciudad para documentar la trata de personas es que «no hay datos oficiales, las desapariciones de las mujeres no se tipifican como trata de personas y ni siquiera se investigan por esa línea».

«En Cartagena no hay una ruta clara y operante para tratar los casos de trata de personas, no hay una voluntad de la justicia para tipificar los casos de mujeres y niñas desaparecidas como trata, los casos se investigan como prostitución pero no se investiga desde el concepto de la trata», agregó.

