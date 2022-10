«Siento mucho dejarte sin mi hija», la emotiva carta que dejó la joven que se lanzó de un edificio en Medellín

in

La noche del martes 4 de octubre, la muerte de una joven conmocionó a la ciudad. Ella tomó la fatal decisión de terminar con su vida al lanzarse del último piso de un edificio en zona céntrica de Medellín. Dejó una carta

La imagen de ella cayendo al vació, el dolor de sus seres queridos que llegaron al sitio y la impotencia de quienes la vieron en la cúspide de la infraestructura, fueron escenas que quedaron inmortalizadas en un video, pero sin lugar a dudas lo imborrable de todo lo sucedido son las palabras que usó para despedirse de los suyos las cuales quedaron públicas en una carta, en sus redes sociales.

La carta dedicada especialmente a su hija y seres queridos

Karen, escribió en la carta, «lo siento por la mala redacción pero creo que esta sensación de vértigo y estos minutos no ayudan a organizar bien las ideas, me decidí a escribirlo ya que creo que mi hija se merece por lo menos esto, la verdad. No le puedo ofrecer nada más, es lo único que pude hacer».

Dijo también, «he decidido romper silencio de meses y hacer pública la situación, porque no confío en nadie lo suficiente para creer que si entregarían este mensaje, además en esta red social no lo esconderán fácil y mi hija algún día lo verá, pues, todos tienen un deseo antes del deceso y ese es el mío».

«Todos contamos las cosas según nuestro punto de vista, daré el mío dado que no quiero que a Gabriela le cuenten algo que no es o tenga una idea errónea de lo sucedido. Además, La idea es que entiendas muy bien que aunque yo no este en cuerpo, cuando lo leas si lo estaré en unas pocas palabras que ayudarán a formarte cómo una gran mujer, a entender y perdonarme. Será muy duro pero quiero que lo sepas», escribió en la carta.

En la carta hace referencia además a una serie pesadillas que la atormentaban, de un oscuro episodio de su vida en el que cuenta que fue abusada y que su agresor está libre y nadie hizo nada por ella. También confiesa además que este no fue su único intento por terminar con su vida.

Pero también habló de lo bien que le iba con su emprendimiento y lo feliz que estaba por ver a su hija crecer y ser tan inteligente y con metas absolutamente claras. Habló de un amor y hasta le aconsejó a su hija no alejarse de él, «si no odiara tanto vivir hubiera sido la compañía perfecta para nosotras y los muchachos, te quiso mucho y fue muy bueno con nosotras, espero que no pierdas contacto con él te hará bien escucharlo; todo marchaba con dificultades como normalmente pasa, pero todo estaba muy bien», escribió.

En su relato hizo referencia a algunos de sus familiares y los instó a ser fuertes y les dejó algunas indicaciones con respecto a lo económico y el seguro de vida que dejaba a nombre de su hija.

A sus papás y su tía le agradeció por apoyarla en sus últimos días de vida, les pidió que la sepultaran con la última ropa que le regalaron porque le gustó mucho. A su madre le pidió que llevara comida a los habitantes de calle como lo habían planeado y les dijo «los llevo en mi corazón. No culpen a nadie por nada, ni se culpen de nada, yo soy la única responsable, Adiós».

Su frase final fue: «Te amo hija, eres la esperanza del universo».

Su carta, publicada a pocas horas de su muerte se viralizaron rápidamente en las redes sociales y se inundaron de mensajes de condolencia y reflexión.

