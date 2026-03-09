Resumen: La gran incógnita de la semana es: ¿quiénes serán los "coequiperos" que buscarán atraer el voto regional, étnico o técnico?

Carrera contra el reloj: Candidatos definen sus fórmulas vicepresidenciales antes del viernes

Minuto30.com .- El mapa político de Colombia cambió este domingo. Con los resultados de las urnas aún frescos, los ganadores de las coaliciones y los candidatos independientes entran en la fase final de inscripciones. La gran incógnita de la semana es: ¿quiénes serán los “coequiperos” que buscarán atraer el voto regional, étnico o técnico?

El tablero de los ganadores de las Consultas del 8 de marzo

Los triunfadores de la jornada ya calientan motores para la primera vuelta del 31 de mayo:

Paloma Valencia (La Gran Consulta): Arrasó con más de 3.2 millones de votos, consolidándose como la carta fuerte de la derecha. Se espera que su fórmula sea alguien que le permita tender puentes con sectores empresariales o del centro-derecha.

Claudia López (Consulta por las Soluciones): Obtuvo una victoria en el centro, aunque con una votación menor a la esperada. Su reto es encontrar una fórmula que la ayude a recuperar terreno.

Roy Barreras (Frente por la Vida): Superó a Daniel Quintero en la consulta de centro-izquierda. Ahora debe decidir si su fórmula será alguien de la entraña del progresismo para evitar fugas de votos hacia Iván Cepeda.

Las llaves confirmadas y en espera

La noticia del día la dio el sector de la izquierda radical; Iván Cepeda + Aída Quilcué. El senador fue el primero en anunciar su fórmula vicepresidencial, la lideresa indígena caucana.

Con respecto al candidato de la derecha Abelardo de la Espriella anunció que inscribirá su candidatura este jueves 12 de marzo en Cali, cuando además revelé el nombre de su fórmula. Se rumorea que el nombre será una sorpresa que “sacudirá el establecimiento”.

Quedan otros candidatos como Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage de los que también habrá noticias en los próximos días.