Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Carrera contra el reloj: Candidatos definen sus fórmulas vicepresidenciales antes del viernes

    El candidato de la derecha Abelardo de la Espriella anunció que este jueves 12 de marzo en Cali, revelará el nombre de su fórmula

    Publicado por: SoloDuque

    Abelardo de la Espriella
    Abelardo de la Espriella. Foto: Minuto30
    Carrera contra el reloj: Candidatos definen sus fórmulas vicepresidenciales antes del viernes

    Resumen: La gran incógnita de la semana es: ¿quiénes serán los "coequiperos" que buscarán atraer el voto regional, étnico o técnico?

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El mapa político de Colombia cambió este domingo. Con los resultados de las urnas aún frescos, los ganadores de las coaliciones y los candidatos independientes entran en la fase final de inscripciones. La gran incógnita de la semana es: ¿quiénes serán los “coequiperos” que buscarán atraer el voto regional, étnico o técnico?

    El tablero de los ganadores de las Consultas del 8 de marzo

    Los triunfadores de la jornada ya calientan motores para la primera vuelta del 31 de mayo:

    Paloma Valencia (La Gran Consulta): Arrasó con más de 3.2 millones de votos, consolidándose como la carta fuerte de la derecha. Se espera que su fórmula sea alguien que le permita tender puentes con sectores empresariales o del centro-derecha.

    Claudia López (Consulta por las Soluciones): Obtuvo una victoria en el centro, aunque con una votación menor a la esperada. Su reto es encontrar una fórmula que la ayude a recuperar terreno.

    Roy Barreras (Frente por la Vida): Superó a Daniel Quintero en la consulta de centro-izquierda. Ahora debe decidir si su fórmula será alguien de la entraña del progresismo para evitar fugas de votos hacia Iván Cepeda.

    Las llaves confirmadas y en espera

    La noticia del día la dio el sector de la izquierda radical; Iván Cepeda + Aída Quilcué. El senador fue el primero en anunciar su fórmula vicepresidencial, la lideresa indígena caucana.

    Con respecto al candidato de la derecha Abelardo de la Espriella anunció que inscribirá su candidatura este jueves 12 de marzo en Cali, cuando además revelé el nombre de su fórmula. Se rumorea que el nombre será una sorpresa que “sacudirá el establecimiento”.

    Quedan otros candidatos como Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage de los que también habrá noticias en los próximos días.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.