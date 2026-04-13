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    Carolina Rentería desapareció en Itagüí

    Fue vista por ultima vez el barrio el 1 de abril en el barrio El Pedregal

    Publicado por: Juan Manuel

    Carolina Rentería desapareció en Itagüí

    Resumen: Carolina Rentería Aguirre es una mujer de 24 años, de sexo e identidad de género femenino, y nacionalidad colombiana. Es descrita como una persona de piel morena.

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    Carolina Rentería Aguirre es una mujer de 24 años, de sexo e identidad de género femenino, y nacionalidad colombiana. Es descrita como una persona de piel morena.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta tipo top y un pantalón corto de color negro. Estos elementos de ropa pueden ayudar a su identificación en caso de avistamientos o reportes posteriores.

    Entre sus señas particulares se destacan un tatuaje en la parte anterior del cuello con la palabra “Forever”, un tatuaje de una mariposa en el tobillo derecho y una cicatriz en el muslo izquierdo. Su desaparición ocurrió el 1 de abril de 2026 en Itagüí, Antioquia, en el barrio El Pedregal.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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