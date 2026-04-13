Carolina Rentería desapareció en Itagüí

Resumen: Carolina Rentería Aguirre es una mujer de 24 años, de sexo e identidad de género femenino, y nacionalidad colombiana. Es descrita como una persona de piel morena.

Carolina Rentería Aguirre es una mujer de 24 años, de sexo e identidad de género femenino, y nacionalidad colombiana. Es descrita como una persona de piel morena.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta tipo top y un pantalón corto de color negro. Estos elementos de ropa pueden ayudar a su identificación en caso de avistamientos o reportes posteriores.

Entre sus señas particulares se destacan un tatuaje en la parte anterior del cuello con la palabra “Forever”, un tatuaje de una mariposa en el tobillo derecho y una cicatriz en el muslo izquierdo. Su desaparición ocurrió el 1 de abril de 2026 en Itagüí, Antioquia, en el barrio El Pedregal.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes