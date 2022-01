La actriz Carolina Ramírez, quien interpretó a Yeimy Montoya en ‘La reina del flow’ sufrió un accidente estético que no pinta nada bien o por lo menos eso es lo que indicó en un video que compartió en sus redes sociales.

«A mí me crecen pelos en todo el cuello y venía haciéndome láser y venía bien, pero desde que llegué a Argentina, no conozco a nadie que haga láser y me mandé una depilación de esas bandas de farmacia y miren la irritación que tengo ahora en el cuello» dijo Carolina en su Instagram.

Carolina Ramírez se quemó la cara con una cera depilatoria.

Además también expresó la también bailarina colombiana, que al finalizar las escenas de ‘La reina del flow’ decidió radicarse en Buenos Aires, Argentina, país natal de su esposo, el productor de teatro Mariano Bacaleinik.

En la publicación hay de todo tipo de comentarios, desde los que lamentaron la terrible situación que atraviesa la caleña de 38 años, mientras que otros le recomendaron preparar la piel con talco antes de someterse a una depilación y ponerse cremas hidratantes.

