¡Sin rastro de Lincoln! Con puro baile, Carolina Cruz se dejó ver en una ‘escadita’ con amigos

En la noche del viernes, Carolina Cruz disfrutó de la compañía de sus amistades y se vio en un restaurante de Bogotá, donde no faltaron las canciones de salsa pero un detalle dejó más pensativos a los seguidores de la presentadora.

Pero ante tanta diversión la pregunta sigue siendo la misma: ¿Y dónde está Lincoln Palomeque?, ya que antes de todos los rumores de los últimos meses, eran una de las parejas más estables y eran vistos en todos lados muy juntitos y acaramelados.

A pesar que el actor de ‘Café con aroma de mujer’ no estuvo presente en esta salida no quiere decir que no se encuentran disfrutando las mieles del amor, pero fue inevitable que varios seguidores de Instagram no se hicieran esta pregunta.

¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque siguen juntos?.

Lo cierto es que siempre es un buen momento para ver a Carolina Cruz derrochando magia y dulzura, tal y como nos tiene acostumbrados a observarla en su programa de televisión o cuando postea tiernas historias de su organización dedicada a ayudar a niños que pasan por la misma situación que Salvador.

