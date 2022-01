¿Se va o no? Carolina Cruz aclaró los rumores sobre su posible ida definitiva a Estados Unidos

La relación del actor Lincoln Palomeque con la presentadora Carolina Cruz ha sido tema desde hace varios meses, pues para muchos de sus seguidores es importante saber si siguen juntos o no pero ahora la caleña dio unas palabras que aclaran el panorama.

La presentadora afirmó que la pregunta de si se queda a vivir en Colombia o se radicará en Estados Unidos particularmente se la hacen muchas veces, por lo que decidió acabar con los rumores.

Carolina Cruz aclaró si se va o no para Estados Unidos a vivir.

«Yo estuve hace algunos años viviendo en Estados Unidos, fue algo que me pareció algo delicioso y amo Miami. Tengo a mi familia allá, a mis grandes amigos, es cerca de Colombia, para los que no hablamos inglés es perfecto, fui muy feliz, viví una etapa de mi vida maravillosa» dijo Carolina, dando a entender que no descarta irse.

Además, también dijo que si en algún se devuelve a Estados Unidos, sería Miami y quiere invertir en la ciudad pero estando desde Colombia.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…

¡Prepare la platica! Harry Styles se presentará en Colombia https://t.co/0StGJHtArv — Minuto30.com (@minuto30com) January 19, 2022