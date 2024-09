Carolina Cruz «reveló detalles de su separación» y es triste debido a que lo de su hijo afectó a Lincoln en un distanciamiento.

Mucho se ha hablado del por qué la presentadora Carolina Cruz y Lincoln Palomeque no continuaron juntos si era una pareja feliz en redes sociales. Al parecer y de acuerdo a sus palabras, el nacimiento de Salvador su hijo fue el detonante para tomar una decisión radical de terminar 12 años como pareja. La revelación la hizo a través de Erika de la Vega en su podcast de YouTube. En lo que fue una conversación que abarcó muchos temas en cincuenta minutos.

Carolina abre su vida

«El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?» dijo la presentadora compartiendo algo que muchos desconocían de su matrimonio. Intentando seguir como equipo, la situación generó una fisura que para Carolina Cruz, lo que vendría era evidente. “Uno se desconecta mucho de la pareja cuando es mamá, tienes que mejorar muchas cosas como mujer y como pareja. Cuando hay una separación y cuando dos adultos toman esa decisión es porque las dos personas han cometido errores”. El dolor fue tan fuerte que no tuvo tiempo de pensar en la misma, ya que sus hijos eran lo que le preocupaba y en especial Salvador.

Lo que vive ahora es algo especial porque descubrió que, “al final encontró las respuestas y entendió que lo que quieren los hijos son papás felices. Juntos, separados o con otras parejas. Si los papás están felices, los hijos también”. Dejando ver que Lincoln hoy es un gran papá así tengan diferencias.

