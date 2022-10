VIDEO. Carolina Cruz le respondió a ‘tiktoker’ que dijo que ella era «insoportable»

La presentadora colombiana Carolina Cruz habló sobre lo que dijo un ‘tiktoker’, el hombre aseguró que había trabajado con ella y no había tenido buena experiencia.

“Les tengo un chisme. Hace muchos años, yo fui Community Manager en una agencia de publicidad (…) Esta señora era embajadora. Pues resulta que en los cubrimientos yo tenía que pedirle fotos, videos o cápsulas para las redes sociales o para sacar contenido para la organización, y siempre que le pedíamos algo era con cara de mie***″, dijo el hombre, que publicó el video en la red social TikTok.

El ‘tiktoker’, quien fue indentificado como Sebastián García que fue Community Manager en una agencia de publicidad no gubernamental, en la que la también la presentadora fue embajadora, aseguró: “Realmente era terrible trabajar con ella”.

Carolina Cruz le respondió a ‘tiktoker’

“Yo creo que es que para decir uno que una persona es insoportable, en realidad tiene que ser porque la ha tratado porque estuvo con ella y porque le pareció insoportable. Entonces no me queda bien responder esa pregunta porque yo puedo decir que no soy insoportable, no me considero así”, dijo la presentadora por medio de sus estados de Instagram.