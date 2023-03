[VIDEO] Carolina Cruz se refirió a la polémica tras decir que la explantación mamaria es moda

in

A través de redes sociales se ha viralizado el video del momento en el que la modelo y presentadora asegura: “hay que manejar el tema y saberlo manejar con muchísima responsabilidad.

Sobre todo lo digo a las personas que son influencers en redes sociales, porque cada caso es diferente. Porque a ti sí te funcionó una explantación y porque tú sí te sientes bien con tu explantación, perfecto, pero eso no significa que a la que te esté siguiendo”.

Y con tono fuerte agregó: “entonces, yo tengo depresión. Me saco las ‘puchecas’, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, me levanto enferma”.

Varias de las mujeres que se han extraído los implantes le han respondido e internautas se han referido al tema y aseguran que las cosas no son así.

Estas fueran las palabras de Carolina Cruz que ‘indignaron’ a varias mujeres

Más noticias de Entretenimiento