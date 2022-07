[VIDEO] Carolina Cruz muestra su peso real para evitar estafas con su nombre

in

Carolina Cruz se unió a la extensa lista de famosos colombianos que son utilizados para estafar en redes sociales. Los ladrones cibernéticos crearon una cuenta falsa de Facebook de la presentadora de televisión para promocionar un producto adelgazante, y en la descripción brindan supuestos detalles de su peso y estatura.

La presentadora utilizó sus redes sociales para desmentir que está ofreciendo productos adelgazantes. Para hacerlo compartió su su peso real.

También le puede interesar…

A la mascota la buscan por Villas del Sol https://t.co/I8zzJhT2Aw — Minuto30.com (@minuto30com) July 18, 2022

En sus historias en Instagram, la presentadora de Día a Día puso en alerta a sus seguidores para que no caigan en la estafa que están haciendo en su nombre.

«Número 1, esto es completamente falso, no se dejen engañar. Las únicas pastillas que yo tomo son las de Vae bienestar integral», comenzó afirmando la caleña.

«Segundo, mido 1.79 y jamás he pesado 53 kilos jajaja, estaría caminando en las pestañas de lo flaca. Lo mínimo que he pesado en mis 20 años ha sido 62 kilos y ahora peso 68», aseguró la ex del actor Lincoln Palomeque.

Y para finalizar, reiteró: «Esto es mentiras y lo he dicho mil veces, no se dejen robar y tampoco engañar».

Cabe recordad que no es la primera vez que Carolina Cruz se ve envuelta en este tipo de publicidad engañosa. En una oportunidad se fue hasta instancias legales: «Es una irresponsabilidad usar mi nombre, ya estamos con abogados, no pueden vender unas pastillas que yo nunca consumí», dijo en muy preocupada en aquel entonces.

Para leer más noticias, clic aquí.