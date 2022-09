Carolina Cruz reveló detalles sobre su relación con Lincoln Palomeque

in

Una de las rupturas más sonadas este año ha sido la de la presentadora Carolina Cruz con el actor Lincoln Palomeque.

Hace algunas horas, Carolina decidió responder alguna preguntas de sus segudiores y decidió contar como es ahora la relación con el padre de sus dos hijos (Matías y Salvador).

Las respuestas de Carolina Cruz sobre relación ahora con Lincoln Palomeque.

Uno de los usuarios le preguntó por cómo se siente ahora que está soltera y aunque no pintaba por ningún lado su expareja, Carolina si lo mencionó indirectamente para completar su respuesta.

«Ahora, soltera, me siento muy feliz, exageradamente feliz. Pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal, agobiada o triste. Estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra», dijo la presentadora caleña.

Con la siguiente pregunta Carolina Cruz destacó que su expareja cuida a los niños cuando ella no está o tiene que viajar por varios días.

«Tengo una ‘nani’ que siempre está con nosotros, mi mamá y Lincoln. Cuando yo no estoy, está Lincoln y cuando Lincoln no está, estoy yo. Es un súper equipo», indicó.

También dejó claro que aunque se cataloga ser una mujer creyente en Dios, no cree en el matrimonio.

