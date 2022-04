[VIDEO] Carolina Cruz criticó el sistema de salud colombiano

La presentadora Carolina Cruz criticó una vez más criticó el sistema de salud y ahora, luego de ser polemica hace algunos días por sus declaraciones sobre el aborto, comprendió que hay un mundo más allá que el suyo y todo gracias a Salvador, su hijo.

Así cómo lo contó ella, Salvador ha sido su gran maestro y también la misión de ayudar a otros niños con su fundación Salvador de Sueños donde ayuda a niños en la primera infancia con problemas neurológicos.

También le puede interesar…

Si usted la ha visto por favor llamar al teléfono de contacto. https://t.co/YzIzFWHWur — Minuto30.com (@minuto30com) April 25, 2022

En una entrevista, Carolina Cruz contó la historia de cómo nació su fundación.

«Luego de la primera cirugía que le hicieron a Salvador estuvimos tres días en la UCI. La primera noche allí me puse a pensar que yo que tengo ayuda, que tengo a gente a mi alrededor que me colaboran con mis hijos, que tengo la mejor prepagada que hay en Colombia y no me ha faltado nada, pero de igual manera tengo este nivel de angustia. Entonces, me pregunté: ¿Qué hace una mamá que no tiene lo que yo tengo?», se preguntó.

Carolina Cruz contó todo sobre su fundanción.

«No dejaba de pensar en cómo hace una mamá que no tiene ayuda, que está sola, que no tiene atención médica. Lo de Salvador se solucionó porque actuamos a tiempo, pero no es la suerte de todos los niños en el país», expresó la modelo.

«No es posible que Salvador sea mejor atendido solo porque tiene una propagada, es decir, la vida de mi hijo no vale más que la vida de otro niño», criticando el servicio de salud en el país. «No se debería tratar de un tema de suerte, debería ser un derecho»

La presentadora finalizó su critica contando que su fundación también se ocupa de ayudar a las madres con su salud mental.

Para leer más noticias, clic aquí.