La presentadora Carolina Cruz contó en el programa ‘Día a Día’ como fueron sus días luego de que se diera cuenta que ella y su familia dieron positivo para covid-19.

«No sabemos si fue por el lado de mi mamá que también estuvo con COVID. Cuando está en la casa ella se quita el tapabocas, que es el error que cometemos todos. No sabemos si fue por el lado de mi mamá o también pudo haber sido que nosotros estuvimos con la nana de los niños y mis hijos en unos exámenes médicos que le teníamos que hacer a Salvador después de una vivista al pediatra, también pudo ser en ese lugar”, contó Carolina.

Carolina Cruz que aún se encuentra en licencia de maternidad tuvo días muy difícil a causa del virus, “fueron unos dos o tres días donde yo sentía que no podía con mi alma, porque se siente uno muy agotado y cansado. Tuve síntomas muy leves, no me dio fiebre, no me dio dolor de cabeza, no me dio dolor en el cuerpo, es una enfermedad que te ataca sobre todo el sistema nervioso”.

A su primer hijo Matías tuvo “síntomas muy leves a Salvador no le hemos hecho la prueba porque el pediatra nos dijo que está muy chiquito”. Carolina aseguró que su hijo recién nacido también estuvo contagiado, «lo más seguro es que esté contagiado porque además Matías lo besa todo el día, lo abraza», expresó Cruz.