«Experiencias muy fuertes»: Carolina Cruz contó que se le ha aparecido la Virgen dos veces

La presentadora Carolina Cruz es la nueva imagen en la portada de una importante revista del país y allí conto que ha tenido experiencias con la Virgen María.

Desde el nacimiento de Salvador, el segundo hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, se ha conocido que el pequeño ha tenido diferentes inconvenientes en su corta vida, pero gracias al apoyo de sus padres y procedimientos médicos ha podido salir adelante.

Hace poco, la vallecaucana fue la portada de la revista y allí habló de su experiencia con Salvador. En lo narrado, la modelo aseguró que contrario a lo que muchos creían en ningún momento cuestionó a Dios por los problemas de salud de su hijo.

Carolina Cruz contó que se le ha aparecido la Virgen dos veces.

Más adelante, Carolina Cruz confesó que en medio de esta etapa de su vida, tuvo una experiencia con la virgen María.

«El suceso con la fragancia de rosas ocurrió en mi vestier, lugar de desahogo para mí. Nunca me ha gustado que mis hijos perciban mi dolor, pues ambos son sumamente sensibles. Por lo que siempre que sentía la necesidad me encerraba en ese lugar a llorar. Es mi altar y mi lugar seguro. Allí hago el rosario y oro un montón», relató.

Y añadió: «Primero sucedió lo del olor a rosas y luego un día encontré escarcha por todo el lugar. Han sido ambas experiencias muy fuertes y que han llegado en momentos en los que más las he necesitado».

Por último, Carolina Cruz finalizó aseverando que estas experiencias la han hecho más cercana a la madre de Jesús: «Yo adoro a la Virgen y creo que nunca me había sentido tan identificada con ella como ahora con Salvador. Estoy segura de que es por esa conexión que he construido con ella, que se me ha presentado ya dos veces. Está diciéndome que a mi lado siempre estará, y justo así es como lo he sentido».

