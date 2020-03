Carnes frías y arroz, entre las cosas que más compran los colombianos durante la cuarentena

Las familias colombianas han cambiado el hábito de sus compras durante la cuarentena, entre los productos que más se comercializan en esta época está el arroz y las carnes frías.

Así lo detalló Punto Red luego de recorrer 62.000 tiendas y mini mercados de todo el país, en medio de la crisis del coronavirus estos son los productos que más compran los colombianos: arroz, galletas, empaquetados y carnes frías.

Las ventas a los tenderos les han subido considerablemente, entre $1.300.000 hasta $1.800.000, es que la gente ha incrementado la cantidad de productos por compra. Sin embargo, las personas han disminuido un 40% en las tiendas de barrio, de acuerdo con Blu Radio.

El vicepresidente puntos de venta de Punto Red, Sergio López, se refirió al tema, “este sobreabastecimiento que está teniendo la gente es más porque no quieren salir tanto a la tienda y no tanto por pánico. Estamos viendo que lo que habían hecho con el papel higiénico en las grandes superficies en las tiendas de barrio no pasó”.