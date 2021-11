La Federación Médica Colombiana indicó que aceptar el carné con una sola dosis no garantiza que no se presenten contagios

De acuerdo con la resolución 1408, este martes 16 de noviembre, inició en el país la exigencia del carné de vacunación. Este será un requisito de ingreso para las personas que asistan a cines, bares, restaurantes y espacios de ocio, aunque sea con una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para agilizar la reactivación económica y garantizar aforos del 100% en estos espacios.

A pesar de eso, la F.M.C expresó su preocupación con esta medida, puesto que una única dosis de la vacuna no asegura la inmunización completa y se pueden incrementar los contagios nuevamente en el país, según informó Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación.

“Inicialmente, la variable del índice de resiliencia que mide el Ministerio de Salud tenía en cuenta la aplicación de las dos dosis en las personas y, luego se modificó con solo una dosis. Tener una dosis de la vacuna no se considera que la persona ya esté vacunada, que es cuando se tienen las dos dosis correspondientes o el esquema completo de vacunación”, aclaró Corcho.

Durante este mes de noviembre se presentará el cuarto pico de contagios por Covid-19, según el Ministerio de Salud, principalmente en aquellas personas que no se han vacunado contra el virus, lo que confirma otro riesgo para la F.M.C.

La vicepresidenta de la Federación, Corcho, agregó que “Colombia ya está iniciando el cuarto pico que ya se ha presentado en otros países. Acá no alcanzamos ni siquiera el 50 % de la población con sus dos dosis de la vacuna contra el COVID- 19. No se está haciendo la búsqueda activa de esas personas que aún no se han vacunado para incrementar estas cifras.

