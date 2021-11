¡No le toca encerrarse del todo! Los lugares donde no será obligatorio presentar el carné de vacunación en Colombia

Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, confirmara que para mitad de noviembre se convertirá en obligatorio el uso del carné de vacunación para entrar a lugares públicos, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia explicó cuáles lugares estarían exentos.

En diálogo con Blu Radio, Víctor Muñoz indicó que para tomar esta decisión, se tuvo en cuenta voces de personas que saben: «Este paso se discutió con el equipo de expertos. Se observó que empieza a ser necesario como medida de protección y de salud, (…) para prevenir un cuarto pico. La positividad en noviembre tiene un leve incremento en comparación con octubre».

Además, dejó claro que si bien se le está restringiendo el ingreso a personas no vacunadas a determinados lugares, esto no configura la obligación para que las personas que no deseen vacunarse, lo tengan que hacer.

Podrá ir a estos lugares sin el carné de vacunación

Aunque se determinaron los lugares en los que no se podrá ingresar sin el carné de vacunación, el Gobierno dejó unos sitios exentos, para que las personas puedan asistir.

«No se incluyeron iglesias, centros comerciales, terminales de transporte aéreo ni terrestre. Dependiendo de la evolución, se tomará una determinación», por lo que las personas podrán viajar, ir a centros comerciales y montar en bus, sin necesidad de mostrar el carné.

