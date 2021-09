La actriz Carmenza Cossio y la desgarradora experiencia de abuso sexual

Carmenza Cossio, actriz de La Reina del Flow, contó la desgarradora experiencia de abuso sexual cuando era auxiliar de vuelo. De acuerdo con su relato, eso fue lo que la llevó a dejar dicha carrera.

La actriz que ha estado en producciones como “Lala´s Spa”, así como por “Loquito por ti”, expresó que mientras tuvo la oportunidad de trabajar en una reconocida aerolínea como auxiliar de vuelo ocurrió la pesadilla.

Cossio narró su desgarrador testimonio sobre lo que vivió cuando apenas cumplió 18 años. El abuso del que fue víctima es mencioanado en la obra ‘La Cossio desnuda’.

Carmenza Cossio mencionó el abuso sexual en la obra

«Tuve un acoso y fui víctima de un abuso. Realmente caí en una trampa por parte de una persona mayor, de un superior. Luego, yo sola me hice terapia, no le conté nunca a nadie. Yo entendí todo, lo leí perfecto, no tuve dudas de que fue abuso, además porque tuvo violencia. Decidí quedarme callada, no quería escándalos, me sentía sola para afrontar uno y tampoco quería hacer sufrir a mi mamá», expresó en su obra “La Cossio desnuda”

La actriz le contó a su hija, cuando 13 años, lo que tuvo que vivir durante uno de sus trabajos, “Le conté que había sufrido un abuso y que no quería ella diera papaya. Lo único en lo que sentí que fallé fue en haber confiado, caí porque nunca pensé que eso podía suceder. Con el tiempo he creído que pude ser más precavida».

«Por eso a todas las mujeres y por supuesto a mi hija les doy consejos como: ´No vayas a un lugar donde solo conoces una persona y no sabes quiénes van, ahí hay un riesgo. (…) Siempre mide el riesgo. Si te asusta, porque es oscuro, porque hay desconocidos, evítalo. No hay nada más para decirle a una mujer”, dice la actriz en su obra.