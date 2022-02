«No han sido días fáciles»: Carmen Villalobos habló de su distanciamiento con Sebastián Caicedo

in

La actriz Carmen Villalobos y el actor Sebastián Caicedo estuvieron en el blanco en las últimas semanas cuando empezaron a circular algunos rumores de una posible crisis en su matrimonio.

La noticia corrió rápidamente en las redes sociales, incluso algunos especularon con una posible relación entre Carmen y el actor cubano William Levy, quien anunció recientemente su divorcio.

Sin embargo, Carmen reapareció en las historias de Instagram y explicó de manera contundente cuáles fueron las razones que verdaderamente la llevaron a tomar distancia de su esposo. «Por fin después de mucho tiempo les doy la cara», empezó por decir la barranquillera.

«Este fin de año y este inicio de año, gracias a Dios estamos todos muy bien, pero ha sido complicado», explicó Carmen antes de contar que su esposo resultó positivo para Covid-19 cuando llegaron desde Miami a Colombia, razón por la cual estuvieron aislados durante las fiestas navideñas.

Además, cuando Caicedo se recuperó fue la propia Carmen quien comenzó con los síntomas del virus.

Yo no había tenido Covid-19 y no les puedo mentir, no han sido días fáciles.

«Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas, los tuve todos. Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida», enfatizó Villalobos quien sí sufrió fuertes dolores de cabeza, malestar general y fiebre, entre otras afecciones típicas.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo siguen juntos.

