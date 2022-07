[VIDEO] Carmen Villalobos confirmó su separación con Sebastián Caicedo

in

Tras varios meses de rumores, la actriz Carmen Villalobos confirmó que después de 13 años de relación, se separó de su esposo y actor Sebastián Caicedo.

Villalobos lo anunció a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram y un mensaje como título que dice: «Los amo muchísimo y cómo se los digo, gracias por estar siempre aquí conmigo».

«Hola mi gente… ya hace algún tiempo, Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos…», dijo la actriz en su video.

Además la antagonista de la telenovela «Café con aroma de mujer» agregó: «Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, es momento de separarnos y tomar caminos diferentes. Me imagino para algunos esto será una sorpresa, para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, lo más importante para mí es su felicidad. Por el recuerdo a los buenos momentos de esta relación éstas serán las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes y les pido respeto en este nuevo capítulo en mi historia».

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron en las grabaciones de «Nadie es eterno en el mundo», entre 2007 y 2008. Después de este proyecto, coincidieron en «Niños ricos, pobres padres», además de la exitosa producción de «Sin senos no hay paraíso», y cuando acabaron el rodaje de esta última, confirmaron su noviazgo. Tras 11 años juntos, se casaron en octubre de 2019 en una romántica boda en Cartagena.

