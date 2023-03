“Hay un mito de que el futbolista no estudia”: Carmelo Valencia tras su regreso a las aulas de clase

in

Hace unos días, Carmelo Valencia, exjugador del Junior de Barranquilla y otros equipos del Fútbol Profesional Colombiano, en entrevista con Primer Toque, habló sobre su nueva faceta después del fútbol.

“Esto ya se venía planeando desde hace rato; todos los sabían porque no quería hacer el bachillerato virtual sino presencial. Quiero terminar el bachillerato y ser administrador de empresas. Mi papá está muy feliz y se siente muy orgulloso; tengo el apoyo de todos. Quiero cambiar el mito de que el futbolista no estudia”, expresó el exjugador.

En cuanto al inicio de esta nueva aventura dijo: “El primer día me sentía raro y un poco nervioso porque me toca estudiar con chicos de 14 o 16 años y me toca hacer a veces el rol de papá. Todo eso lo aprendí a lo largo de mi carrera y cuando el entrenador está hablando hay que escuchar”.

Finalmente ‘Tutunendo’ manifestó cómo ha sido la parte del manejo de la fama: “Todos los días hay fotos y videos, pero me gusta llegar temprano porque se arma tráfico y no hay donde parquear. Siempre trato de llegar con tiempo y esa parte la he manejado muy bien”.

