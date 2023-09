Carlota Ciganda: “Los torneos por equipos me encantan, me vengo arriba”

Pamplona, 29 sep (EFE).- La golfista navarra Carlota Ciganda asegura que le encantan los torneos por equipos, como la recién lograda Solheim, en los que se viene “arriba” sacando su lado más competitivo, algo que le llevó a ser la heroína de Europa el pasado domingo en Málaga.

“Estoy disfrutando de estar en casa bastante tranquila. Tengo varios torneos dentro de poco y estoy intentando desconectar todo lo que pueda con familia y amigos”, comenta Ciganda a EFE desde su domicilio en Navarra, todavía asimilando el éxito logrado en la Finca Cortesín.

Han pasado cinco días desde que consiguiera la victoria para Europa en la Solheim celebrada en Málaga. Fue su sexta experiencia en este torneo, la primera ocasión delante de sus compatriotas.

“Es la mejor Solheim que he jugado, sobre todo de juego, de ganar los cuatro puntos, de que fuera en España delante de mi familia y por toda la gente que nos acompañó. Ha sido muy completa”, recuerda la protagonista del fin de semana en todos los medios nacionales.

Destaca la preparación mental y técnica previa a la cita: “Esto te da la confianza para luego poder ejecutar el golpe como uno quiere. Me preparo bien, hago un buen trabajo. Tenía a mi entrenador y tuvimos la estrategia muy clara. Es importante tenerlo todo claro para luego ponerlo en práctica, simplemente”.

Del ambiente vivido, pone en valor el hecho de jugar en Europa: “sabes que tienes el público a tu favor, es bonito como animan y como te quieren. También me motiva jugar en Estados Unidos, que vayan en tu contra y que animen a los suyos”.

Los hoyos 16 y 17 del último día sonaron con fuerza por la espectacularidad de sus golpes. Ciganda afirma no saber “cuál fue mejor”, siendo ambos “igual de buenos”. “El 17 fue un tirazo”, comenta la navarra de 33 años, quien recuerda “ver a todo el público entusiasmado”.

Del último golpe, con Nelly Korda como adversaria (número 3 del mundo), la golfista de la Ulzama sintió “adrenalina” antes de meter el putt. “Abracé a Álvaro Alonso (cadi) y luego lo cierto es que no me acuerdo de mucho, pero obviamente se me pasaron por la cabeza todas las personas que me han ayudado para estar ahí arriba, ser mejor jugadora y mejor persona. Momentos de mucha emoción”, añade.

"Todo el mundo se cae, había que levantarse y seguir"

Ciganda recuerda las palabras de su capitana, la noruega Suzann Pettersen, después de la primera ronda con 4-0 en contra: “Nos dijo que todo el mundo se cae y que había que levantarse y seguir. Fue importante ganar esa tarde 3-1 y al día siguiente hacer lo propio. Salir el domingo 8-8 fue importante”.

“Tenía ganas de hacerlo bien y de ganar para Pettersen, que me cae muy bien, es una gran amiga. Más que presión intenté prepararme bien y tenerlo todo muy claro”, anota sobre el último golpe.

A pesar del buen nivel mostrado por Europa, Ciganda echó en falta a golfistas como Azahara Muñoz, “por ser en España, cerca de su casa”, así como a la inglesa Mel Reid, con quien se lleva “muy bien”.

Ahora comienza la 44ª Ryder Cup, que tiene lugar en Roma. El español, Jon Rahm será una de las estrellas del combinado europeo. “No hay que darle mucho consejo. Está hecho para estos torneos, y lo demuestra con las ganas y el hambre que tiene de comerse el mundo. Les va a ir bien y ojalá gane todos sus partidos”, dice en referencia al ‘León de Barrika’.

“Estados Unidos es la favorita por los nombres y por cómo han estado jugando. Creo que van a tener que estar muy bien para ganarles. Jugando en casa puede ser una ventaja”, opina sobre la Ryder con unos estadounidenses que no logran llevarse el título lejos de sus fronteras desde el año 1993.

Ciganda encara un final de año de infarto. Hong Kong, Shanghái, Corea, Riad, Florida y el Abierto de España. “Me gustaría volver a ganar y estar ahí arriba peleando”, dice sobre sus próximos retos.

“Me encantaría estar en las Olimpiadas de París. Poder estar con todos los deportistas… he estado en dos Juegos y me lo he pasado muy bien porque al final todo el mundo está a lo mismo”, asevera.

“Pienso que voy a estar en París e intentaré prepararme lo mejor posible para conseguir una medalla”, explica en vistas a los Juegos Olímpicos que se jugarán en la capital gala durante el verano de 2024 sin olvidarse de que le gustaría “ganar un grande, algo que sería increíble”.

“Han sido días de muchas llamadas, de radio, televisión. Estoy contenta de que reconozcan lo que he hecho y de que se hable del golf, de la Solheim y de España. Eso es bueno y ojalá pueda inspirar a muchas niñas para que en un futuro sean ellas las que lo jueguen y traigan esos triunfos”, finaliza.

Luis Echenique

Por: EFE