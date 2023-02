in

Esta nueva producción fue hecha en Colombia. Julián Arango también participa en la serie que mezcla música y diversión y que trae el debut de Elena Vives, hija de Carlos Vives, en la actuación.

La historia sigue al profesor de música Amaranto Molina, quien usa métodos disruptivos en su forma de enseñar y que llega a una tradicional escuela secundaria. Ese maestro es Carlos Vives, quien regresa a la actuación después de 30 años con este proyecto que trae muchas más sorpresas.

El antagonista de la historia es Julián Arango en el papel de Eduardo Kramer, el director del colegio: es clasista, manager de grupos estrella y ganador de discos de oro. A Julián le tocó cantar y bailar para este papel, algo que como asegura, “no había hecho antes”.

Esta serie traerá canciones originales compuestas por Vives y la producción, con un fuerte componente musical, presenta un talentoso elenco joven entre los que se destacan Elena Vives, hija de la estrella samaria.

“Fue muy novedoso para mi porque yo nunca había visto a mi papá en el ámbito profesional (en la actuación), pero al mismo tiempo me ayudó muchísimo, es supercreativo, espontáneo, siempre le añadía el toque Carlos Vives a la escenas, muy puntual, disciplinado, me hizo crecer mucho como persona estar con él en otro espacio que no fuera la casa”. Dijo la hija de Carlos Vives.

Con ella integran el elenco Kevin Bury, Breiner Gamboa, María Fernanda Marín, Catalina Polo, Juan Diego Panadero, Gregorio Umaña, Manuela Duque, Salomé Camargo, Juan Camilo González y Juan Manuel Lenis y a la mayoría le tocó cantar, bailar y mostrar todo su talento en esta producción colombiana.

“Esta experiencia ha sido grandísima, me tocó cantar y bailar y hacer una cantidad de cosas que no son mi fuerte, pero además ver todo este talento fue increíble. Primero Carlos Vives, un hombre fuera de serie, ver uno a su ídolo y reafirmar por qué lo es fue increíble. Carlos es esa persona que nos enseñó sin hablar tanto, semejante artista que es, verlo uno tranquilo en las grabaciones, sin pretensiones, ahí, fresco relajado, una enseñanza muy grande y ver el talento que hay y que viene floreciendo en este país también fue una gran experiencia, para mi era un reto salir con algo (risas)”. Expresa el reconocido actor Julián Arango, compañero de escenas de Vives.

Por su parte, el cantante colombiano que regresa a la actuación después de más de 30 años afirma que es grato volver a la pantalla… “Volver actuar fue algo muy emocionante que requirió retomar los estudios, gracias a Dios tuve al lado un elenco increíble que me dio toda la confianza.

Elena, mi hija, quiso medírsele a uno de los personajes jóvenes, nos sentamos juntos a estudiar y recibimos todo el apoyo de Disney, que me permitió reeencontrarme con el ejercicio actoral. Fueron varios meses los que pasé trabajando y preparándome. En Elena encontré esa pasión y emoción que uno nunca debe perder.También encontré muchos cambios con respecto a lo de hace 30 años, ahora hay más facilidades, noto un gran crecimiento del sector”.

