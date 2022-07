VIDEO. Carlos Vargas tuvo tremendo susto en el que carro que se transportaba

El presentador Carlos Vargas se encontraba camino a su trabajo cuando un extraño objeto rompió el vidrio del carro en el que se transportaba.

Al parecer, por la vía en la que iba estaban desyerbando, esto habría producido que un objeto volara y rompiera el vidrio del presentador de ´La red´.

“Estaba en el taxi leyendo el libreto del programa, cuando de repente sentí un estallido; me agaché porque me dio miedo, pero cuando me levanté, vi que el vidrio del carro estaba estallado (…) Por fortuna, Diosito gracias, llevaba la ventana hacia arriba y no pasó a mayores el incidente”, dijo Carlos Vargas.