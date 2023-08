VIDEO. ‘Me siento vacío’: actor Carlos Torres fue diagnosticado con cáncer

El actor mexicano Carlos Torres se sinceró con sus seguidores de las redes sociales, por medio de un video publicado en Tiktok compartió que tiene cáncer.

El actor que es uno de los galanes de la televisión mexicana dio a conocer cómo se siente tras conocer la noticia.

“Hay momentos en los que me da miedo… me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada… pero también hay otros momentos en los que me vuelve el Espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, escribió a través de la red social.

Y agregó: «Creo que Dios me está fortaleciendo con esto… me da la fuerza para enfrentar este proceso… quiere renovar mi energía… y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato… me van a operar… les agradezco sus oraciones… y yo los voy a mantener al tanto».

En la mañana de este miércoles (23 de agosto) anunció que ya tiene la fecha para la cirugía, pero no dio muchos detalles.

Carlos Torres mostró el nuevo look

El actor mexicano salió con su cabeza rapada, al parecer se le estaría cayendo el pelo debido a los procedimiento médicos.

