[VIDEO] ¡Qué miedo! Carlos Torres contó la incomoda experiencia que tuvo con fan enamorada

El actor Carlos Torres contó a través de sus historias de Instagram una historia bien particular que vivió con una fan obsesionada y enamorada que afirmaba que ambos «eran pareja».

Hace algunos días, Carlos Torres interactuó con sus seguidores con ‘preguntas y respuestas’ resolviendo algunas inquietudes de su vida personal, así como las diferentes anécdotas que le han ocurrido en la trayectoria actoral que posee. Una de ellas llevó a que relatara el incómodo momento que vivió con una fanática.

«Recuerdo una mujer que me estaba acosando de una forma brava, esta persona viajó desde su ciudad a Bogotá, simplemente para conocerme. Hablé con ella un rato y después de un rato me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme ella había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida, amor a primera vista, nos íbamos a ir a mi casa, casarnos y estar juntos por el resto de la vida», recordó el actor barranquillero.

La mujer aseguraba que ambos tenían una relación y Torres también contó que los 10 meses siguientes, continuó persiguiéndolo a los eventos, escribiéndole mensajes por las redes sociales agresivos o en ocasiones, en tono romántico.

