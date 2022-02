[Video] «Lloré cuando me quitaron el carrito», don Carlos se sinceró al hablar de la ‘encerrona’ que le hizo el Concejal en Manizales

Fue viralizada y muy seguramente inolvidable la grabación donde se registra a un Concejal de Manizales, perteneciente al Centro Democrático, que hizo que le quitaran el carro a don Carlos Jaime Gutiérrez, por manejar a través de InDriver.

El hecho causó indignación en todo el país, pero el conductor que tiene 60 años de edad y que guerrea la vida, después del trago amargo, le llovieron bendiciones.

En una conversación con Minuto30, don Carlos que fue engañado por el Concejal y luego entregado a las autoridades dijo que si se sintió humillado por lo sucedido pero que a pesar de todo, está agradecido con Dios y con las personas que lo ayudaron.

Dijo además que no le tiene rencor al Concejal que lo acusó, «estoy muy agradecido con él y le pido a Dios que lo bendiga y lo ayude a salir de este impase, de este mismo enredo en el que él mismo se metió y ojalá pueda salir bien. Yo salí muy bien librado. Gracias a Dios, si él pensaba algo en contra de la aplicación o de los que prestamos ese servicio, que no es ilegal, pues le salió el ‘tiro por la culata’ y yo le doy gracias a Dios por lo que está pasando».

Era la primera carrera de don Carlos en Manizales

Don Carlos le contó a Minuto30 que él es de Bogotá que solo estaba de paso en Manizales y que cómo estaba corto de dinero para su viaje de regreso a la capital decidió abrir la aplicación.

Y contó cómo fue el encuentro con la Policía, «faltaban cuatro cuadras para llegar cuando él llegó hizo una llamada y dijo que en 5 minutos estábamos en la puerta principal yo no vi a nadie cuando llegué, no habían policías, cuando me parqueé y lo volteé a mirar como para que me pagara la carrera ya había un Policía uno aquí, uno allá y uno allá, me dijeron: documentos del vehículo.

Entonces como él me dijo que él trabajaba con la Policía, le dije señor será que usted me puede hacer un favor y me puede ayudar y me dijo claro yo lo voy a ayudar, le voy a explicar a ellos que usted está trabajando con InDriver que es una aplicación ilegal y eso en Colombia es ilegal y aquí en Manizales también y la ciudad se respeta».

Reveló que se sintió humillado y defraudado y que por eso no pudo evitar llorar al entregar el carro que es de la hija.

La multa fue de casi un millón de pesos, le inmovilizaron el carro y la tristeza lo invadió, pero el panorama cambió cuando el video que pretendía hundirlo fue viralizado por los colombianos que se solidarizaron con él.

«Hay mucha gente que me ayudó, me han sobrado muestras de cariño y afecto de solidaridad, es maravilloso ser colombiano y vivir en Colombia», dijo.

Don Carlos, recuperó su carro luego de 7 días de inmovilización y además fueron recaudados por los colombianos más de $64 millones.

Aseguró que seguirá ganándose la vida como conductor y hasta aprovechó las cámaras de Minuto30 para enviarle un mensaje a sus colegas, «que no nos dejemos achicopalar por una situación de estas y por el contrario nos unamos y apoyemos lo que sea, que presentemos peticiones ante el estado para que sean legalizadas las plataformas, que nos dejen trabajar o sino que generen empleos, que lo hagan».

