Carlos Sainz: “El resultado no refleja el ritmo que he tenido”

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), quien finalizó sexto el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, lamentó que “el resultado” no haya reflejado “el ritmo” que ha tenido durante una carrera de la que se va “contento” por sentirse “más cómodo con el coche” que en clasificación.

“Se nos ha escapado en la última parada. Nos hemos quedado fuera demasiado tiempo. He ido muy rápido toda la carrera. Una buena salida, buena degradación. El resultado no refleja el ritmo que he tenido”, señaló en DAZN.

“Siento que hoy teníamos mejor ritmo que los Mercedes. Lastima que nos hayan hecho un ‘undercut’ -detenerse antes en boxes para ganar la posición en pista a pesar de tener un neumático más desgastado al final de la carrera- en la última parada. He ido mucho más cómodo con el coche que ayer; así que, por lo general, contento”, amplió.

Por: EFE