Carlos Ortega: «Deseo continuar como entrenador, porque el Barça es un club ganador»

in

Sant Joan Despí (Barcelona), 8 ago (EFE).- El entrenador del Barça, Carlos Ortega (Málaga, 1971), inicia su tercera temporada como máximo responsable del primer equipo marcada por la delicada situación económica por la que atraviesa el club y que ha obligado a hacer un recorte presupuestario importante también en el balonmano.

Antes de partir con sus jugadores hacia Encamp (Andorra) para empezar la preparación, Ortega atiende a EFE en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, para repasar su futuro en clave azulgrana, los objetivos para el nuevo curso y la calidad de una plantilla que ha perdido talento con las bajas de Ludovic Fabregas y Luka Cindric.

P – Empieza una nueva temporada, pero esta vez marcada por un recorte presupuestario obligado por esa especie de económica de guerra que vive el club. ¿Cómo la afronta?

R – Sin duda, perdemos dos jugadores muy importantes y hay que abrocharse el cinturón. A la mejor sobre papel no tenemos la plantilla con los nombres que teníamos en otra temporada, pero creo que se viene una temporada apasionante.

P – En la posición de central, el club fichó la temporada pasada a Pol Valera y renovó a Domen Makuc. En este sentido, la apuesta por cubrir la plaza de Cindric parece clara.

R – En el puesto de Luka ya hay jugadores que están rindiendo y tienen que dar un paso adelante, sin duda. Hay un nombre propio por encima de todos que es el de Domen Makuc, y Pol Valera tiene que aportar más el equipo.

P – Reemplazar a un jugador como Ludovic Fàbregas parece más complicado. Sobre todo, porque se ha fichado a dos pivotes jóvenes con proyección como Javi Rodríguez y Jaime Gallego, pero con muy poca experiencia en la alta competición.

En el pivote es donde todo el mundo dice que podíamos tener el boquete más grande y ahí hemos fichado lo mejor que podíamos fichar por las circunstancias que teníamos.

Son dos jugadores que quieren hacerse un nombre, que quieren ser grandes. Y yo confío plenamente, primero en su trabajo, y segundo en el trabajo de mi 'staff' y en el mío propio para acortar los plazos lo máximo posible, porque lo necesitamos para ya. Además, está Luis Frade, que es el año en el que tiene que decir "estoy aquí".

P – Parecía claro que el sustituto de Ludovic Fabregas era Artsem Karalek. ¿Por qué al final no ha venido?

R – Karalek era un jugador que nos interesaba, estaba el primero de la lista. Solo hay tres o cuatro pivotes en el mundo que puedan sustituir a Ludo y, de ellos, él era la opción más factible, porque tenía contrato en vigor, pero su club tenía problemas económicos.

El presidente del Kielce pidió un dinero, y desde aquí hicimos la oferta con el OK del presidente Laporta. Pero a última hora, el presidente del Kielce dijo que quería más y se truncó todo.

P – ¿La pérdida de talento en la plantilla le ha hecho replantearse los objetivos para este temporada o el Barça sigue aspirando a ganarlo todo?

R – El Barça siempre es un club con proyecto, un club campeón, y tenemos que aspirar al máximo. Creo que sería vender humo decir que sobre el papel no hemos perdido plantilla, pero confío mucho en los fichajes que hemos hecho y en el trabajo del 'staff'. Y nuestro objetivo tiene que ser conseguir los títulos domésticos y llegar a la Final Four.

P – Cómo se encuentran Jaime Gallego y de Aitor Ariño, que la pasada temporada sufrieron dos graves lesiones de rodilla. ¿Llegan a punto para trabajar ya con normalidad en esta pretemporada?

R – Tanto Jaime como Aitor llevan mucho tiempo trabajando. Prácticamente no han parado en verano para recuperarse bien, pero no tienen la práctica ni los movimientos típicos de los entrenamientos y de los partidos y todavía necesitan eso.

Además, en el caso de Aitor, esta es la segunda lesión, y el subconsciente también le pesará un poco, pero los servicios médicos dicen que su rodilla está estable y que para el inicio de temporada tiene que estar listo sin problemas.

P – Otra baja para la próxima temporada es la de Pablo Urdangarin, que ha fichado por el Granollers. ¿Por qué el club no apostó por su renovación, aunque fuera para luego cederlo como sí ha hecho con Martín Soler?

R – Son circunstancias diferentes y la explicación es bien sencilla. En el extremo derecho, tenemos dos jugadores con muchos años de contrato, y en el extremo izquierdo, tenemos jugadores que terminan contrato en un año o dos. Hacerle (a Pablo Urdangarin) un contrato de tres años, cuando en su posición tiene por delante jugadores con cuatro años de contrato, no tenía sentido.

P – Empieza la pretemporada y Gonzalo Pérez de Vargas de momento se queda en el Barça. ¿En algún momento pensó que acabaría aceptando la oferta del Kiel para salir este verano?

R – Gonzalo, a día de hoy, es jugador del Barça y tiene dos años más de contrato. Este año, ha empezado otra vez con nosotros y yo cuento con él las dos temporadas que le quedan de contrato. Si hubiera alguna novedad, tendríamos que pensarlo y actuar en consecuencia, pero a día de hoy no se me ha planteado otra cosa que no sea que va a estar aquí hasta 2025.

P – A Pérez de Vargas le quedan dos años, y a usted solo uno. ¿Piensa que esta será su última temporada o le gustaría renovar?

R – En primer lugar, yo tengo que decir que estoy muy agradecido a la directiva, porque en un momento de cambio contó conmigo desde el principio. No es fácil entrenar al Barça y no es fácil llegar aquí, ni mucho menos.

Creo que hay pocos clubes o ningún club donde pueda estar más cómodo, y mi intención, siempre y cuando el club quiera, es quedarme. Me encantaría quedarme. Estoy encantado de estar aquí y deseo continuar, porque el Barça es un club ganador.

La semana pasada hablamos, pero no ha habido un sentada definitiva. Pero si las dos partes están de acuerdo y quieren el mismo objetivo no tendría que haber ningún problema.

P – Su mensaje recuerda al del entrenador de fútbol, Xavi Hernández, que también acaba contrato esta temporada pero que insiste en que no va a poner ningún problema para renovar.

R – Fútbol y balonmano no tienen nada que ver. Yo no sé el caso de Xavi, pero en mí caso seguramente lo solucionamos en diez minutos.

P – En noviembre llega la Super Globe, el primer título de la temporada y la primera oportunidad para saldar cuentas con el Magdeburgo. Además es el único título que usted nunca ha ganado. ¿Le hace especial ilusión?

R – Pues sí, un poco por todo. El Magdeburgo nos ha ganado tres de tres. Es verdad que dos, fuera del tiempo reglamentario. Y todavía estoy dándole vueltas a la semifinal de la última Final Four, porque los pequeños detalles marcan los resultados muchas veces. Tenemos que aprender que es un equipo que nos cuesta defender.

La Super Globe es una competición fantástica que llega muy pronto, aunque también es cierto que se juega más tarde esta temporada. Iremos allí a competir y me gustaría ganarla, porque todavía no la hemos ganado conmigo como entrenador, y sobre todo también para nuestro coco, porque el Magdeburgo nos ha ganado las últimas veces y hacerlo nosotros sería dar un golpe encima de la mesa.

P – Y en la Liga de Campeones, estar una vez más en Colonia… ¿Cómo ve el nivel de la competición en esta nueva temporada?

R – Cada año, la Champions se vuelve más apasionante. Para mí, por plantilla, el gran favorito este año debería ser el Veszprem; el Magdeburgo se ha ganado también, por su trabajo, ser uno de los favoritos; el Kiel, que está en un período de transición, es un equipo que hay que tener siempre en cuenta, y luego hay siempre alguna sorpresa como Montpellier o GOG.

De hecho, es el año que veo la fase de grupos más igualada. Con tres equipos 'top' en cada grupo, otros tres equipos que te pueden ganar, y dos equipos, sobre el papel, más flojos. E

Ginés Muñoz.

Por: EFE