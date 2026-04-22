Carlos Mario Álvarez desapareció en Ciudad Bolívar

Resumen: Carlos Mario Álvarez Álvarez, de 52 años, desapareció el 18 de abril de 2026 en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia . Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero, por lo que se solicita atención y apoyo para su localización.

Carlos Mario Álvarez Álvarez, de 52 años, desapareció el 18 de abril de 2026 en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero, por lo que se solicita atención y apoyo para su localización.

En cuanto a sus características físicas, es un hombre de contextura mediana, con rostro de forma ovalada y piel de color blanco. Tiene el cabello corto, liso y de color negro, además de ojos cafés de tamaño mediano. Su nariz es recta y su boca de tamaño mediano, con labios pequeños.

Como rasgos particulares, presenta barba y bigote poblados, ambos de estilo candado, de longitud corta y con presencia de canas (entrecano). Estas características pueden ser útiles para su identificación en caso de que alguien tenga información sobre su ubicación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes