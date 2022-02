[Video] A don Carlos le entregaron el dinero que recolectaron en la ‘vaca’ que hicieron para ayudarlo

En video quedó registrado el momento en el que le entregan a don Carlos el dinero en efectivo que colombianos le recolectaron para ayudarlo, tras verlo vivir el difícil momento en el que es engañado por un Concejal de Manizales y entregado a las autoridades acusado de trabajar como conductor para una aplicación.

Don Carlos solo tuvo palabras de agradecimiento

Fueron más $60 millones los que recibió en efectivo el humilde conductor a quien se le notaba la felicidad y gratitud, pero nada comparada con los nobles ciudadanos que lo recogieron en una vivienda de Medellín y lo escoltaron hasta una entidad bancaria donde le ayudaron a depositar el dinero en su cuenta.

Don Carlos, en medio de su emoción no dejó de agradecer a todos los que le ayudaron, «gracias a todos ustedes a todo Colombia y a la gente que me ha apoyado».

Y añadió, «señores aquí está toda Colombia representada en este dinero que me acaban de entregar, no saben la gran ayuda que es esto para mí y esto me va a cambiar la vida en todos los aspectos y no solamente a mi sino a toda mi familia. Muchas gracias Colombia. Dios los bendiga grandemente a todos».

Personas allegadas a don Carlos, le contaron a Minuto30 que él ha manifestado que con este dinero, se quiere comprar un carrito propio.

