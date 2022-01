La presentación de Carlos Gardel en ‘Yo me llamo’ que logró una inesperada reacción en César Escola

El programa ‘Yo me llamo’ regresó a la pantalla y esta vez, fue el imitador de Carlos Gardel el que se llevó todos los halagos y, como si esto fuera poco, también hizo emocionar hasta las lágrimas a los jurados, que no pueden creer todo lo que el concursante ha avanzado.

En el programa, César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez se dieron cuenta de que a Carlos Gardel le faltaba todavía algo para ser a la perfección el icónico tanguero.

Una de las mayores críticas que recibió fue que siempre dependía del sombrero y así ocultaba su peinado y los profesores de la escuela le remarcaron que debía cambiar su aspecto para poder ponerle alma a su show, en el que cantaría «Mi Buenos Aires querido», una de las canciones más emblemáticas del artista.

Pero lo que no esperaba era generar tal emoción en el «maestro» argentino, al punto de que este se quebrara y necesitara un momento antes de dar la devolución.

Carlos Gardel de Yo me llamo sacó lagrimas a César Escola.

«Esta pandemia no me ha permitido volver en estos años a Buenos Aires, donde tantos recuerdos quedan. Mi vida es aquí en Colombia, pero siempre jala esa ciudad que me dio tantas cosas», dijo entre lágrimas César Escola.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…

Cabe recordar que en la trilogía de El Padrino participaron actores destacados como Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro y Diane Keaton. https://t.co/eluIc2MI3s — Minuto30.com (@minuto30com) January 14, 2022