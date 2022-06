Viralizan VIDEO de Carlos Feria al parecer lanzando a su esposa contra el piso

in

En redes sociales han viralizado el video del momento cuando Carlos Feria, reconocido creador de contenido, lanza a su esposa Adriana Valcárcel, contra el piso.

El video lo habría publicado la mujer en su cuenta de TikTok pero luego de unos minutos lo eliminó, algunas cuentas de Instagram recopilaron las imágenes.

En el video sale la pareja al parecer discutiendo en la sala de estar de su departamento, quedó como Carlos Feria al parecer lanza a su esposa contra el suelo.

Carlos Feria, se pronunció en sus redes sociales por medio de una historia en su cuenta de Instagram donde aseguró que no se trata de marketing.

“Hoy es un día muy duro no solo para mí sino para mi familia (Mi esposa y mi hija) Justo también hoy es el día del lanzamiento de NO TE CREO muchas personas dicen que es marketing pero no lo es, sé que todos tienen muchas dudas pero hoy mismo van a saber toda la verdad cómo se hizo público también será público la explicación, ahora haremos un live en Instagram tiktok y también un video”, dijo Carlos Feria.